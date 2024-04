Pitel sobre eliminação de Fernanda: 'Achei que não ficaria tão baqueada'

A sister apontou sobre a relação com Fernanda no reality: "Não vou viver de novo, porque até o contexto é diferente. Mesmo que a gente divida o mesmo espaço muito tempo, não vai ser a mesma coisa, porque cada um vai estar com a vida acontecendo e aqui dentro a minha vida acontecendo era ela".

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 16º Paredão? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Pitel Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER