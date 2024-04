BBB 24: Os filmes que Fernanda citou durante o confinamento; veja lista

No BBB 24 (Globo), Fernanda também ganhou destaque por se declarar como cinéfila. Com todo o seu conhecimento sobre filmes, a sister detalhou enredos e fez referências a diversas produções de Hollywood no confinamento.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Filmes mencionados por Fernanda no BBB 24

Confira abaixo uma lista com alguns dos filmes que foram citados pela modelo na casa: