Alane e Bia criticam mudança de Fernanda no BBB 24: 'Sorrateira e fria'

No BBB 24 (Globo), Alane e Beatriz conversaram sobre como estão incomodadas com a mudança de atitude de Fernanda com o grupo Fadas.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No papo, Bia disse que ficará atenta para ver se a postura da confeiteira com o grupo vai mudar após todos votarem nela para o 15º Paredão: "Se isso for uma estratégia dela, ela vai voltar a ser quem era."