Fernanda cai no choro: 'Filha, vamos ter uma vida nova, vai dar tudo certo'

Fernanda caiu no choro ao parabenizar sua filha no Raio-X de hoje (29) no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Fernanda iniciou o Raio-x de hoje cantando parabéns para a filha, Laura, que completa 6 anos de idade.