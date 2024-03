'Estou em uma maré de azar', diz sister após ficar de fora da prova do BBB

Na academia do BBB 24 (Globo), após não ter sido sorteada para fazer a Prova do Anjo, Fernanda reclamou com Pitel sobre estar se sentindo com azar.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Pitel foi fazer companhia a Fernanda na academia, as duas ficaram em silêncio e logo em seguida a assistente social perguntou sobre o aniversário de Laura, filha de Fernanda, que completa 6 anos hoje (29).