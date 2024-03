Cantora Lizzo posta desabafo, critica haters e avisa fãs: 'Eu desisto'

Estou ficando cansada de lidar por ser criticada por todos na vida e na internet. Tudo que eu quero é fazer música e fazer as pessoas felizes e ajudar o mundo a ser um pouco melhor do que eu encontrei. Mas estou começando a sentir que o mundo não me quer nele. Lizzo, cantora americana

Estou constantemente enfrentando mentiras sendo contadas sobre mim por visibilidade e visualizações... sendo o alvo da piada toda as vezes por causa de como eu pareço. Minha personalidade sendo despedaçada por pessoas que não me conhecem e desrespeitando meu nome. Não me inscrevi para essa merda — eu desisto.

No ano passado, a estrela americana já havia indicado que estaria "perto de desistir" após receber uma enxurrada de comentários gordofóbicos.

Denúncias por assédio

Recentemente, a cantora pediu o arquivamento de ação após seus três ex-dançarinos denunciarem a artista. O trio a acusa por assédio sexual e moral, além de religioso e discriminação. Um juiz de Los Angeles (EUA), no entanto, rejeitou o pedido de Lizzo, conforme a revista Billboard.

Ainda que o pedido da cantora tenha sido negado, algumas denúncias dos dançarinos foram rejeitadas. Entre elas estão, um acusação de assédio sexual em uma sessão de fotos nuas no reality show de Lizzo, reclamação de discriminação por deficiência e uma alegação de que a equipe de Lizzo impediu os dançarinos de aceitarem outros trabalhos.