BBB24: 'Vocês me tiram pra nada', desabafa Fernanda

Em conversa com Pitel e Lucas no Quarto do Líder do BBB 24 (Globo), Fernanda reclamou com os brothers sobre perceber que eles a taxam como rebelde.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No momento, Fernanda desabafou e disse como se sente em relação aos aliados: "Vocês me tira pra nada o tempo todo. E eu não vim por nada do que vocês querem, eu vim pelos meus filhos. Caguei pra quantas estalecas eu levo ali. Bia também cagou, vocês não entendem, né?"