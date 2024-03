Ana Maria Braga diz que nunca usou desodorante na vida: 'Venho do interior'

Eu venho lá do interior de São Paulo. E a gente, na época... a minha mãe não usava desodorante, o meu pai também não, eu nunca usei desodorante. A minha mãe passava água de rosa depois do banho. E eu cresci assim. Nunca usei desodorante. Nunca tive cheiro nenhum, de nada. E eu também nunca tive vontade de usar. Porque nunca precisei usar. Nunca tive 'cecê'. Ana Maria Braga, durante o comando do Mais Você, da Globo

Ana Maria contou ainda que, por não sofrer com o 'suvaqueira' ao longo dos anos, decidiu então questionar o motivo a um bioquímico.

"Ele me disse que, por nunca ter usado nenhum produto químico, na região aqui [das axilas], automaticamente, todas as minhas células que comem essa bactéria funcionam. É a substituição da proteção natural. Então, fica aí uma ideia para quem quiser ficar um tempo sem usar [o desodorante]", acrescentou.

Na sequência, a jornalista explicou que não é contra o desodorante. "Até porque tem gente que realmente precisa, para poder ficar perto da gente."

Como acabar com mau cheiro

Para evitar o desconforto e o constrangimento, é importante combater as bactérias que vivem nessas áreas e que se alimentam do suor, podendo proliferar rapidamente.