Tatá Werneck e Ana Beatriz Nogueira vencem ação contra juiz do caso Ferrer

As atrizes Tatá Werneck e Ana Beatriz Nogueira venceram uma ação movida por Rudson Marcos, juiz do caso Mariana Ferrer.

O que aconteceu

Rudson Marcos foi quem julgou o caso de Mariana Ferrer, influenciadora que acusava o empresário André Camargo Aranha de estupro. O réu foi absolvido pelo juiz e uma reportagem do Intercept usou o termo "estupro culposo" para definir a decisão, que não estava presente na sentença.

As atrizes, assim como outras celebridades, compartilharam publicações com o termo "estupro culposo". Rudson entrou com ação contra Tatá, Ana Beatriz e mais famosos. Ele alegou que as artistas compartilharam as publicações sem checar a veracidade.