Brothers disputam 15ª Prova do Líder do BBB 24; veja que horas começa

Os espectadores podem assistir à competição pela TV ou pelo Globoplay — apenas disponível aos assinantes do streaming.

O modo turbo se inicia a partir de sexta-feira (29). Na reta final, Paredão será formado amanhã e a eliminação acontecerá no domingo (31), sendo seguido pela 16ª Prova do Líder e por uma nova formação de Paredão, com eliminação prevista para terça-feira (2).

BBB 24 - enquete UOL: qual foi a melhor Festa do Líder da edição? Fernanda - Burlesco Reprodução/Globoplay Lucas Buda - Hora do Recreio Reprodução/Globoplay Raquele - Doceria Reprodução/Globoplay Beatriz - Camelôdromo Reprodução/Globoplay Lucas Buda - Churrasco na Laje Reprodução/Globoplay Beatriz - Show de Talentos Reprodução/Globoplay Giovanna - Hippie Chic Reprodução/Globoplay Giovanna - Fitness Vintage Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

