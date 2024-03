Mumuzinho celebra reencontro com a música: 'Amo a TV, mas vou dar um tempo'

O sambista renovou, nesta terça-feira (26), o contrato com a Universal Music Brasil e celebrou a conquista. "Eu completo 12 anos de Universal Music. Foi a gravadora que abriu as portas para o meu trabalho. E hoje, poder renovar isso por mais anos. É só prova que o meu trabalho até hoje foi uma aposta positiva".

As novidades não param por aí: vai ter gravação do DVD em junho, músicas inéditas e uma nova tour. Em clima de renovação, Mumu ressaltou a importância de se atualizar e destacou a importância do amigo Thiaguinho nessa nova etapa. E Splash já adianta que vem feat por aí!

As coisas estão mais modernas, os assuntos estão mais atuais. Eu acho que o cara que sai da casinha, pensa diferente e é o que a galera tá consumindo. É o que o Thiaguinho faz e com sua generosidade, está me ajudando com esse novo repertório. Mumuzinho

Sobre as inspirações no mundo do pagode, Mumu ressaltou a importância de Thiaguinho: "Ele tem que estar, porque faz parte dessa minha nova fase. É uma referência no Pagode e é o cara que eu me espelho hoje. Assim, como eu já me espelhei no Alexandre Pires no início da minha carreira".

Com uma carreira de sucessos na TV, o músico descartou a possibilidade de novos trabalhos. "Fiz grandes projetos. Sou muito grato à TV Globo, eu amo a TV, mas vou dar um tempo".