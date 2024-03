Enquete UOL aponta principais motivos para a eliminação de Leidy Elin

Leidy Elin foi a 14ª competidora eliminada do BBB 24 (Globo). De acordo com a enquete UOL, a rivalidade com o Davi e ter jogado as roupas do brother da piscina foram os principais motivos da saída da trancista.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Para o público, o principal motivo foi jogar as roupas do Davi na piscina. A alternativa somou 46,53% dos votos.



Ter Davi como seu rival também colaborou bastante para a saída de Leidy. A opção acumulou 30,81% dos votos.



Com menos relevância, "Demorar muito para ir ao Paredão" e "Romper com Fadas" representam, respectivamente, 6,47% e 6,38% dos votos na enquete.



"Cair no Paredão errado" e "Ser do Gnomo" foram as opções menos votadas, tendo apenas 5,26% e 4,56% dos votos.