Após descobrir verdade sobre incêndio, Adriana assusta Helena

No capítulo de quinta (28), da novela "Elas por Elas" (Globo), Adriana (Thalita Carauta) descobre verdade sobre incêndio da ONG de Ísis (Rayssa Bratillieri) e vai tirar satisfações com Helena (Isabel Teixeira).

Tudo começa quando Jonas (Mateus Solano) vê a foto do homem que colocou fogo no prédio e diz que ele é Fagundes (Antonio Tabet), capanga de sua ex-mulher. Ao descobrir que Helena está por trás do crime, Adriana vai até o apartamento de sua rival: "Helena! Cadê você? Aparece aqui! Eu sei que você tá em casa, não pode sair!".