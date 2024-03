'Elas por Elas': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 25 a 30/03

Giovanni e Adriana seguem o carro de Helena. Marlene tenta se defender de Fagundes. A polícia chega para socorrer Marlene, mas Fagundes consegue fugir. Adriana resgata Jonas. Todos se encaminham para a delegacia. Lara consegue que Taís cumpra prisão preventiva em casa. Roberto garante a Sérgio que Helena não será presa. Taís lembra de uma cena suspeita na Helàne, que pode ter ajudado em sua incriminação. Helena passa a noite na delegacia. Jonas e Adriana reatam. Ester chega à casa de Carol.

Terça-feira, 26 de março

A novela não será exibida por conta do jogo da seleção brasileira.

Quarta-feira, 27 de março

Carol resiste à presença de Ester, que tenta se conectar com a filha. Roberto consegue libertar Helena, mas Sérgio alerta a filha que o cerco contra ela está se fechando. Lara orienta Cris a dizer a verdade em seu depoimento no caso do incêndio. Mário descobre que Itamar deixou o posto de gasolina após fornecer as supostas provas contra Taís. Marcos e Natália conhecem Ester. Rico esclarece para Érica sua relação com Lia. Cris é condenada.

Quinta-feira, 28 de março