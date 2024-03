Alexandre Correa desmente acusações de tentar matar Edu Guedes

Alexandre Correa se pronunciou sobre acusações de tentar matar Edu Gudes, namorado da ex-esposa Ana Hickmann, feitas por videntes.

O que aconteceu

O empresário afirmou, nas suas redes sociais, que não vai fazer nada contra sua vida ou com a do apresentador depois que videntes fizeram previsões sobre isso. "Passando aqui para agradecer as incontáveis mensagens de carinho e de apoio que eu recebo pelo direct, obrigado pessoal!"