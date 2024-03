'Precisava trabalhar': 'Jesus' lucrou R$ 100 em série bancada por fãs

Doações para a quinta temporada já estão acontecendo. A meta é arrecadar US$ 48 milhões (R$ 240 milhões) para a produção de oito episódios. Por enquanto, o número chegou a US$ 26,6 milhões (R$ 132). Contribuições podem ser realizadas pelo site da Come and See Foundation, organização sem fins lucrativos que visa manter a série de graça no mundo todo e traduzida em 600 idiomas.

O peso de viver Jesus

Jonathan Roumie já foi comparado com Jesus antes do papel em "The Chosen". "Quando eu estava na faculdade, tive o cabelo comprido e barba longa, e as pessoas zoavam: 'E aí, Jesus, tudo certo?'."

Ator se dedica muito para dar vida à versão mais fiel possível de Jesus. Inclusive, ele se encontrou duas vezes com o Papa Francisco para discutir sua interpretação.