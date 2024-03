Julia Lemmertz diz que pressão estética é maior no Brasil e nega cirurgias

Lemmertz disse que não quer "tentar frear o que é infreável", ou seja, as questões estéticas e afirmou não se afetar pelo etarismo. "Eu entendo que exista o etarismo, mas eu não visto esta camisa 'sou uma senhora de 60 anos'. Vivi 60 anos, tenho muita energia; as pessoas falam 'olha você me parece sua idade'. O que isso quer dizer? Eu quero parecer a pessoa que eu sou, com a vivência que eu tenho e não necessariamente tenho que ter cabelo branco para isso. Eu não me deixo ser cobrada, eu não caio nesta arapuca".

Atriz também negou que se deixe guiar por essas pressões e que recorra a tratamentos estéticos para frear as mudanças físicas. "No Brasil ainda é pior porque temos este culto à juventude, à beleza. Na Europa, as atrizes envelhecem e ok. Você entende que a vida passa e que a maturidade é um ganho, não uma perda. Óbvio que você perde músculo, cabelo, mas ganhou o que construiu, viveu e passou, a sua vida mesmo. Por que você vai querer se livrar disso para parecer uma pessoa que não é?"

Claro que você faz um trabalho em HD e pensa 'Nossa Senhora, estou acabada'. Mas isto é um pensamento fugaz, coisa que dá e passa. Não vou correndo no dermatologista, 'vamos fazer uma intervenção cirúrgica'. Isso não está em mim. Entendo quem faz, talvez se tivesse coragem fizesse, talvez eu seja meio cagona. Mas a opção ao envelhecimento é não estar aqui e morrer jovem. Nunca lidei com a beleza como carro-chefe. Sou uma atriz; posso ser bonita, posso ser jovem. Fiquei muito feliz de fazer a Ana porque é uma mulher da minha idade, com questões de mulheres da minha idade, uma mulher real, com meu corpo de 60 anos.

— Julia Lemmertz