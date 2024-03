Victor & Léo celebram retorno aos palcos em show para 45 mil pessoas em SP

Outra canção repetida foi o hit "Meu Eu em Você", mas o público abraçou a ideia. Muitos fãs revelaram que a música era tão perfeita que podia repetir quantas vezes fosse necessário.

Jorge & Mateus durante participação no show de Victor & Léo no MorumBis, no sábado, 23/3 Imagem: Michelle Filippelli/Divulgação

Se a conexão com o público é evidente, o apoio dos colegas da música não foi diferente! A dupla Jorge & Mateus celebrou a volta dos amigos com muita alegria e músicas novas. "Da mesma maneiras que as borboletas sempre voltam, as melhores duplas também precisam voltar", revelou Jorge.

O cantor Daniel apresentou com a dupla a forte e embalante "Preciosa" e, ainda, uma versão improvisada de "Só Dá Você na Minha Vida", primeiro sucesso de Daniel na dupla com João Paulo. "Eu só tenho a agradecer vocês dois, desejar muita saúde, muita paz e felicidade nessa nova jornada onde vocês estão ainda mais maduros e melhores naquilo que vocês fazem", revelou Daniel sobre o retorno da dupla aos palcos.

Daniel é um dos convidados do show que marcou a volta da dupla Victor & Léo Imagem: Michelle Filippelli/Divulgação

Sem nenhuma referência direta ao episódio do processo na Justiça, Victor aproveitou o momento e falou da extrema alegria de voltar a fazer o que gosta ao lado do irmão. "O amor e a música nos unem. Por onde eu ia, as pessoas perguntavam: 'E o Léo?'