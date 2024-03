Davi tenta adivinhar quantos seguidores tem nas redes e diz: 'Uns 800 mil'

Alane, inclusive, contou que em Belém, no Pará, pediam para tirar foto com ela. "É muito louco isso. Você passar na rua e as pessoas parando [para falar com] você", comentou Davi.

Com isso, Davi cogitou quantos seguidores tem nas redes sociais. A bailarina apostou que ele tem cerca de 10 milhões. "É muita gente", rebateu ele, desacreditado.

O motorista de aplicativo completou: "Deve ser em torno de umas 800 mil pessoas". Ele também disse que pretende agradecer o apoio do público quando sair da casa.

BBB 24 - enquete UOL: quem a Líder Giovanna vai indicar ao Paredão domingo? Alane Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER