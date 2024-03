Programação Lollapalooza 2024: veja a lista de shows e horários do domingo

O terceiro e último dia de Lollapalooza Brasil 2024 acontece neste domingo (23). Como de praxe, passam pelos quatro palcos espalhados pelo Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, grandes nomes de diferentes gêneros da música no Brasil e no mundo.

Principais shows

SZA e Phoenix, que fazem os shows da noite no palco Budweiser, estão entre as principais atrações internacionais do dia. Além de Sam Smith e Greta Van Fleet, os últimos a subirem no palco Samsung Galaxy.

Já Gilberto Gil, MC Daniel, MC Soffia e Livinho com MC Davi são destaques na lista de artistas nacionais. Eles estarão nos palcos Samsung Galaxy, Alternativo e Perry's By Johnnie Walker, respectivamente.