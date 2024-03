Com autódromo e dois estádios ocupados, São Paulo tem fim de semana musical

No MorumBis, também no sábado, tem a dupla mineira Victor & Leo, que volta aos palcos após cinco anos afastada. Os sertanejos anunciaram sua separação em 2018, após o desgaste de Victor com as imagens em que aparece agredindo a ex-mulher, Poliana Bagatini, que estava grávida de um filho do cantor, em 2017.

Demissão na Globo e caso de polícia: relembre separação

Victor & Leo em uma das últimas apresentações antes da separação, em 2018; dupla volta com show no MorumBis, no sábado (23/3) Imagem: Mauricio Santana/Getty Images

Os irmãos vão aproveitar o retorno para registrar o show em vídeo, que deve virar DVD. Além de cantarem os maiores sucessos com nova roupagem, eles prometem apresentar seis faixas inéditas.

Já a boy band irlandesa Westlife vem desfalcada de um de seus integrantes na apresentação que faz no domingo, no Espaço Unimed. Mark Feehily anunciou no final do mês passado que não poderia mais estar na turnê "The Wild Dreams Tour", pois passou por uma cirurgia de hérnia.