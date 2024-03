Comidas e bebidas no LollaBR terão 'palco' próprio; conheça as 'atrações'

O nome é de palco, mas o Chefstage (palco do chef) é na verdade a área de alimentação do Lollapalooza Brasil 2024, que começa daqui a uma semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O que aconteceu

O festival divulgou a lista de estabelecimentos que abrirão uma filial no Lollapalooza durante os seus três dias. Há opções para todos os gostos, incluindo refeições veganas e vegetarianas e cardápios criados especialmente para o evento.

O espaço de alimentação Chefstage contará com 12 tendas dedicadas à venda de alimentos, além de uma tenda específica para a comercialização de cerveja. Haverá mesas disponíveis e áreas com sombreamento para ninguém ter que comer debaixo do sol.