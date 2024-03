Hozier nunca tocou no Brasil, mas já curtiu samba no RJ: 'Achei fascinante'

Os shows de Hozier são conhecidos pela atmosfera calma e idílica Imagem: Paul Bergen/Getty Images

Sinceramente, de cima do palco, a diferença entre um show bom e um show ruim é o quanto a plateia se diverte. O show só pode ser tão bom quanto a experiência do público. Eu posso errar uns acordes ou esquecer as letras, e nunca vou ficar feliz com isso, mas se a plateia se divertiu, o show foi bom. Hozier

"As minhas experiências na América Latina têm sido ótimas. Acabamos de fazer dois shows no México e fiquei feliz demais ouvindo as pessoas cantando em inglês músicas que nem em países de língua inglesa o público canta tão alto e com tanta clareza. Foi uma surpresa enorme, e uma experiência muito feliz", relembra.

O músico costuma rechear suas músicas com referências literárias. Em seu álbum mais recente, "Unreal Unearth", ele fala sobre o fim de um relacionamento durante a pandemia — mas também estrutura a obra de forma que cada música corresponda a um círculo no inferno de "A Divina Comédia", de Dante Alighieri. Mesmo com tantas referências cultas, ele diz não se preocupar com a possibilidade de o público não entender suas composições: