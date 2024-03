Miriam é encontrada morta em 'Elas por Elas'

Nos próximos capítulos de "Elas por Elas" (Globo), Miriam (Paula Cohen) é encontrada morta.

Desde que tentou chantagear Sérgio (Marcos Caruso) pela última vez, o paradeiro da enfermeira é um grande mistério. "Com um telefonema pra Ísis consigo acabar de vez com a sua reputação. O Jonas já sabe? E a Helena? O que ela vai fazer quando descobrir que você teve uma filha com a Adriana? Helena irmã da Ísis! Elas vão odiar saber disso. E vão te odiar", disse ela ao ameaçar contar para todos que Ísis (Rayssa Bratillieri) é irmã de Helena (Isabel Teixeira).