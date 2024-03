'A Infância de Romeu e Julieta': Resumo dos capítulos de 25 a 29/03

Segunda-feira, 25 de março

Cansada da briga entre as famílias, Julieta lembra Romeu das crianças do Pedalzera, que fugiram de casa; ela pensa que seria uma boa aventura se ela e Romeu fugissem. Fred faz curso com a vidente Melinda Luara para melhorar seu futuro. Romeu fala para Glaucia que Vera quer colocar um segurança para vigiá-lo; Glaucia sugere que ele fuja para dar um susto em Vera. A bolsa de Laura é roubada e ela fica assustada por ter perdido o celular, já que no aparelho tinha informações pessoais. Laura desabafa com Mauro e diz que está com medo de ficar no hotel sozinha; Mauro convida Laura a passar um tempo na casa dele. Vitor sai oficialmente da casa dos pais. Romeu propõe a Julieta fugir com ele.

Terça-feira, 26 de março

Julieta aceita fugir com Romeu. Glaucia flagra Fred conversando com a vidente e não gosta nem um pouco. Vitor manda Bassânio o respeitar já que é agora ele é morador do condomínio; Bassânio acha curioso como Vitor conquistou o apartamento. Laura se muda para a residência de Mauro. Em casa, Amanda recebe uma raquete de tênis e esconde de Téo. Julieta e Romeu arrumam as malas. Amanda devolve as raquetes para Bernardo, mas ele diz que não foi ele e sim Leandro que deu ao Téo; Amanda pede para os Monteiro não mexerem na cabeça do Téo.

Quarta-feira, 27 de março

Nando leva Sofia para sua casa e tem vergonha dos pais, alegando que eles são doidos. Leandro fala para Téo que deu um presente para ele. Mais tarde, Téo pergunta para Amanda o motivo dela esconder o presente que ganhou de Leandro. Romeu e Julieta deixam uma carta às respectivas famílias e fogem de casa. Fausto desabafa com Dimitri, Ellen, Ian e Nath e diz que é um fracasso e revela sua história triste de vida. Telma apresenta Daniel como namorado às filhas. Romeu e Julieta se encontram na fonte. Laura acorda e não lembra onde está; ela pergunta para Mauro onde está e não reconhece os filhos.