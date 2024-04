'A Infância de Romeu e Julieta': Resumo dos capítulos de 08 a 12/04

Segunda-feira, 08 de abril

Glaucia reúne Bernardo e Vera e diz que, a partir de agora, ela e Fred têm plenos poderes na Monter Holding; ela comprova o argumento com a documentação assinada por Leandro. Bernardo e Vera acham estranho Leandro colocar Glaucia no comando, ainda mais internado. Mauro se encontra com o detetive Luciano e ele explica que Laura o contratou para buscar a família. O detetive declara que não é fingimento e que Laura tem memória a curto prazo; Luciano comenta que fez um vídeo explicativo sobre a história dela para ela ver todo dia ao despertar.

Terça-feira, 09 de abril

Dimitri, Ian e Nath pegam água da Fonte da Juventude para dar para Fausto, ele virar criança e assim, entrar no Mundo da Imaginação. Mauro diz para Mariana que Laura não está fingindo sobre a memória e que ela só precisa ser lembrada todo dia quem é. Mariana fala para Mauro se dedicar a ajudar Laura e os filhos, e pede um tempo no namoro. Bernardo questiona a posição de Glaucia na Monter Holding. O segurança de Romeu alerta Vera que o menino fugiu de vista. Romeu encontra Julieta; ela deseja ver Leandro no hospital. Dimitri, Ian e Nath entregam uma garrafa com água da Fonte da Juventude para Pórcia e pedem para ela dar para Fausto sem ele perceber. Com ajuda de Romeu, Julieta visita Leandro e quando ele acorda, pergunta o que ela faz no local.

Quarta-feira, 10 de abril

Leandro diz para Julieta que o tempo no hospital fez ele pensar mais sobre a vida, filhos, empresa e até em Hélio; Leandro afirma que a briga entre as famílias foi longe demais e que deseja ter uma conversa séria com Hélio. Leandro abraça Romeu e Julieta e expõe que aprova a amizade deles. Glaucia fala para Enzo que ele deve obedecer os comandos dela e exige que ele sirva um café. Julieta comenta com Hélio que foi visitar Leandro e que o Monteiro deseja fazer as pazes com o avô. Vera fica brava que Romeu fugiu do segurança e foi ao hospital com Julieta; Romeu explica que Leandro aceita a amizade entre ele e Julieta. Alex, Ian e Mauro fazem um mural de fotos e um vídeo com a história de Laura para ela ver todos os dias. Cansada por Mariana não perdoar os Monteiro, Julieta revela que quer morar com Daniel.