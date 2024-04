'A Infância de Romeu e Julieta': Resumo dos capítulos de 22 a 26/04

Segunda-feira, 22 de abril

Glaucia convida Enzo para ser seu secretário particular. Telma avisa Mini que Karen mandou presentes românticos para ele em nome dela e pede desculpa. Leandro acorda do coma. Laura decide deixar o apartamento de Mauro. Dona Branca vai até o esconderijo da gangue Pedalzera e faz uma limpeza.

Terça-feira, 23 de abril

Leandro vai morar na casa de Bernardo. Romeu sugere Bassânio para cuidar do avô. Ex-colegas do bairro Lavanda provocam Sofia no campeonato. Romeu conta para Leandro que Hélio foi pedir desculpa no hospital. Glaucia anuncia no campeonato que o CEC vai virar centro de estética. Branca decide morar de vez em Castanheiras.

Quarta-feira, 24 de abril

Dimitri, Ellen, Ian e Nath desenham um mapa falso do Mundo da Imaginação e entregam para a gangue Pedalzera. O Lavanda ganha de Castanheira. As crianças perdem o mapa original do Mundo da Imaginação. Glaucia explica à família que o novo CEC vai ser bem mais lucrativo. Após Laura se mudar, Mariana aceita voltar com Mauro. Vera se reúne com o detetive.