'A Infância de Romeu e Julieta': Resumo dos capítulos de 11 a 15/03

Quinta-feira, 14 de março

Romeu diz a Bernardo que sabe da crise entre ele e Vera. O menino reclama ainda que o pai está saindo muito com o Téo. O empresário decide reunir os dois filhos no mesmo encontro. Laura fica brava com Mauro por proibi-la de ver os filhos. Dimitri, Ellen, Ian e Nath propõem que Romeu e Julieta se encontrem no Mundo da Imaginação. No encontro com Bernardo e Téo, Romeu não aparece.

Sexta-feira, 15 de março

Téo pergunta a Bernardo se a família Monteiro não o aceitou. Laura se encontra com os filhos na casa de Mauro. Vitor vai até a Monter Holding e manda uma foto para Glaucia. A vilã vai até a empresa e os dois trocam ameaças. Daniel diz a Telma que não quer viver mais na sombra de Mariana. Vitor encontra Leandro e diz que tem algo a dizer.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.