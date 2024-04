'A Infância de Romeu e Julieta': Resumo dos capítulos de 29/04 a 03/05

Segunda-feira, 29 de abril

Gláucia se irrita com vídeos dos jovens. Branca visita a criançada do Pedalzera e ela é convidada para entrar na gangue. Dona Branca chora ao ver a situação precária delas e diz que não vê outra opção a não ser de chamar as autoridades. Muke e Trapaça avisam que se ela fizer isso, elas vão ajudar Chilique e Fê Dengosa a fugir. Romeu convida Téo para ir à sua casa conhecer seu avô Leandro, mesmo com medo de Vera, ele concorda. Mariana conhece Laura e elogia a casa dela. Fê Dengosa pede para Dona Branca ser a mãe dela e do Chilique.

Terça-feira, 30 de abril

Rosalina mente e conta para Gláucia que Julieta deu a ideia de fazer o vídeo prejudicando o CEC. Vera chega ao quarto de Romeu e flagra Téo com o filho e o sogro. Leandro fala para Vera que se o neto não é bem-vindo em sua casa, ela também não é. Gláucia fala com Julieta sobre o vídeo. Mariana pergunta se Mauro ainda sente algo por Laura. Com a saída de Vitor no Monter Mercado, Laura vê uma oportunidade de trabalhar no lugar. Téo conta a Leandro que Gláucia pretende transformar o CEC em um centro de estética. Para combater o vídeo, Vitor dá a ideia de fazer um podcast no Castanheira no Bafo e entrevistar Gláucia e Fred para falarem bem sobre o novo projeto do CEC.

Quarta-feira, 01 de maio

Laura se candidata ao trabalho no Monter Mercado e Vera quer iniciar um período de experiência com ela. Patrick informa a Téo que não gosta mais de Julieta romanticamente, mas apenas como amiga. Nando questiona Rosalina sobre ter acusado Julieta de ter feito o vídeo quando todos os amigos gravaram. Gláucia visita Leandro e ele diz a ela para não continuar com o novo projeto CEC. Vitor é metido ao se tornar o novo funcionário do escritório de Leandro. Julieta pergunta a Daniel se Romeu pode visitá-la.