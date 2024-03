Elenco e criadores de GoT se reúnem em aposta da Netflix para virar hit

Liam Cunningham e Benedict Wong em 'O Problema dos 3 Corpos' Imagem: Divulgação/Netflix

Liam Cunningham diz que nem precisou pensar antes de embarcar no projeto. "Eu estava conversando com outras pessoas sobre outro projeto bem grande, quando [D.B. Weiss e David Benioff] me ligaram e disseram: 'Você não vai fazer isso, você vem com a gente'. Eu aceitei, desliguei o telefone e só depois me perguntei: do que será que eles estão falando?", conta em entrevista a Splash.

Esse é o tamanho da fé que tenho neles e em suas habilidades criativas. Alexander [Woo] também tem uma bela reputação, então foi uma mistura interessante. Quando comecei a pesquisar e ler o roteiro, imediatamente me apaixonei pela história. Foi uma escolha muito fácil, fico feliz de ter topado. Liam Cunningham

A série se passa em diversos núcleos diferentes, que borram as fronteiras entre ficção e realidade. Na história, cinco amigos que cursaram Física juntos na faculdade se assustam com experimentos que contradizem todas as leis da ciência. As respostas para o mistério atravessam continentes e décadas, e podem definir o futuro da humanidade.

Jess Hong nos bastidores de 'O Problema dos 3 Corpos' Imagem: Divulgação/Netflix

Se você se perdeu na premissa, saiba que não está sozinho. "Meu primeiro teste foi com uma cena de uma linda conversa cheia de nuances entre dois personagens, e logo em seguida uma cena maluca no mundo do Jogo. Fiquei pensando: 'Isso é da mesma série?'", ri Jess Hong, que interpreta a física Jin Cheng.