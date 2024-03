Natália Deodato sobre sexo com Eliezer no BBB: 'Suprir carência e tristeza'

Natália Deodato explicou que transou com Eliezer no BBB 22 devido a uma série de fatores emocionais dela, mas também para aliviar a tensão do reality.

O que aconteceu

Deodato contou que ficava "nervosa" no confinamento, "queria bater nas pessoas" e transar foi a forma que entrou para aliviar o estresse. "Lá dentro a gente tinha o nosso combinado. Eu precisava extravasar de alguma forma, ele também. A gente se usou dentro do jogo, um protegeu o outro, a gente foi leal até o momento que conseguiu ser. Acabou o jogo, acabou o que a gente tinha, seguiu a vida, a gente conversou e está tudo bem. Não guardo ressentimento, rancor, nada", declarou em recente participação no podcast Não é Nada Pessoal.

Ex-sister diz que hoje não transaria novamente em frente às câmeras, mas que necessitava do sexo naquele momento. "Eu ficava muito tensa, nervosa, sem uma boca para beijar, precisava fazer alguma coisa e meu erro era não fazer atividades físicas todos os dias, porque se tivesse feito não ficaria naquela tensão tão grande... Falei 'caraca, preciso fazer alguma coisa aqui dentro' e o [Eliezer] era o único solteiro da casa", continuou.