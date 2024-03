Representante de cassino desmente dívida de R$250 milhões de Bruno Mars

Bruno Mars, 38, foi acusado de acumular um débito de dezenas de milhões em um cassino de Las Vegas.

O que aconteceu

Um representante da MGM Resorts International falou ao tabloide americano, TMZ, que Bruno não tem uma dívida de US$ 50 milhões registrada com eles. Ele defendeu o cantor, dizendo que a suposta dívida é "completamente falsa".

Em um comunicado, o resort no qual o vencendor do Grammy tem residência - um contrato de trabalho onde um artista faz shows por uma longa temporada em um mesmo hotel -, se disseram "orgulhosos do relacionamento com Bruno".