Moacyr Franco cita mágoa de Silvio Santos por demissão: 'Preciso trabalhar'

Moacyr Franco, 87, disse "amar" Silvio Santos, 93, mas admitiu que ficou "chateado" com o dono do SBT por não ter barrado sua demissão da emissora.

O que aconteceu

Franco afirmou que Silvio poderia ter impedido sua saída do canal, mas não o fez. "Eu fiquei chateado com o Silvio porque ele poderia ter interferido... Eu estava no auge na 'Praça'... Eles [diretores do SBT] me chamaram [e falaram:] 'olha, Moacyr, estamos com uma contenção de despesas, infelizmente vamos despedir você'. Confesso que fiquei paralisado, falei 'tá bom'", declarou em recente participação no podcast PodC.

O humorista contou que ganhava R$ 50 mil por mês, propôs receber R$ 500 porque para ele "era muito importante" continuar no SBT, mas não houve acordo. Moacyr ressaltou que chegou até mesmo a dizer que trabalharia de graça, mas a direção recusou. "Foi uma coisa muito chocante, um susto muito grande. Você não vale nada, o seu trabalho para nós aqui é insignificante".