Caetano e Bethânia relembram memórias antes de turnê; veja datas e preços

Bethânia era a preferida de Dona Canô? "Todo mundo acreditava que Bethania era a favorita de minha mãe", brincou Caetano.

Já Bethânia soltou o verbo sobre as "férias radicais" anunciadas por Caetano em dezembro. Ele descansou? "Não... Nem me deixou descansar. Tinha gravação todo dia", respondeu ela.

No palco do Fantástico, cantaram músicas como "Milagres do Povo", "É de Manhã", "Reconvexo", "Purificar o Subaé" e "O Quereres". As canções devem estar no setlist da turnê.

Sem Bethânia eu não estaria aqui. Desde o primeiro dia, ela tinha 17 anos, ela tinha uma presença e uma desenvoltura que o público já aplaudia como se fosse uma artista nacional. Ela gravou 'Carcará' e multiplicou o sucesso que já existia na voz de Nara Leão. No outro lado do disquinho, a minha música ["É de Manhã"].

Caetano Veloso

Datas