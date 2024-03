Após cirurgia, Jon Bon Jovi não sabe se voltará a turnês

Antes de realizar a cirurgia, o cantor disse aos fãs que suas cordas vocais estavam "atrofiando". Uma estava "grossa como um polegar", outra como um "dedo mindinho".

Comemorando 40 anos em 2024, a banda Bon Jovi anunciou, dias atrás, o lançamento do álbum "Forever" para o dia 7 de junho. Em 26 de abril, chega ao Star+ a série documental "Thank You, Goodnight: A História de Bon Jovi", com quatro episódios sobre a trajetória da banda.