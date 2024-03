Yas: Grande vantagem de Alane sobre Bia é ter protagonizado briga

Yas Fiorelo concorda que Bia tem mais apelo que Alane na preferência do grande público. "Fico um pouco em dúvida, mas [me parece que] a Bia conquistou mais pessoas que a Alane, apesar de as duas estarem no mesmo patamar. Falamos mais da Bia, até pelo jeito dela e tudo o mais."

Para Yas, a grande vantagem de Alane sobre Beatriz é o conflito que teve com Yasmin Brunet, 35, no caso das estalecas. "A Alane protagonizou briga, a Bia não. Teve aquela questão com a Fernanda no Sincerão, mas nem sei se podemos considerar como uma briga. Foi mais um ranço externalizado da Fernanda pela Bia. A Alane ao menos teve uma questão real com a Yasmin."

Leidy Elin e Bin Laden deveriam ser os próximos eliminados do BBB 24, opina Leão

Giovanna, 28, falou dentro do BBB 24 (Globo) sobre a possibilidade de dar a quinta pulseira para MC Bin Laden, 30, o que automaticamente o colocaria no paredão. Os dois, vale lembrar, tiveram um affair dentro do reality, que Giovanna oficialmente já deu por terminado.

Leão Lobo entende que cair na berlinda significaria eliminação certa para o funkeiro. "Se for para o paredão, ele vai embora, a menos que volte no bate-e-volta. Pelo histórico dele ali [na casa], penso que, se bater no paredão, já era. Ele está bem queimado, assim como a Leidy. Se for, ela dança também."