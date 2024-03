Dado Dolabella se nega a falar do relacionamento com Wanessa: 'Não quero'

Ele continuou e afirmou: "Por isso hoje estou me posicionando em relação às fake news e assuntos que foram resolvidos há anos, mas que por conta do BBB acabaram voltando. Busquei profissionais para me ajudarem sobre isso tudo. Tenho ao lado a minha advogada Fernanda Tripode, que também faz um trabalho incrível pelos animais e causas ambientais, e Gis de Oliveira, uma das melhores do mercado em estratégia de carreira e imagem".

Dado contou que sofreu ao ver a namorada sendo atacada por fatos do passado do ator. "Foi muito difícil. Sabe aquela máxima: 'Mexe comigo, mas não mexe com quem eu amo?'. Em A Fazenda, eu estava participando e acabei ganhando a edição. Agora, estive acompanhando quem eu amava e vendo as pessoas a atacando por julgamentos baseados em um jogo de convivência com desestabilização emocional sem defesa, onde oportunistas tentaram me usar para atingi-la", afirmou.

Por essa razão, o ator viu a necessidade se posicionar para defendê-la dos comentários negativos. "Me fez muito mal e me vi com a responsabilidade de me posicionar para cessar com as mentiras ao meu respeito, na intenção de protegê-la e apoiá-la apenas".

Em uma nova realidade, onde não estava confinado, ele achou muito mais difícil quando esteve no reality show da Record. "A gente fica blindado dessas opiniões, está vivendo, dando o melhor? Aqui fora não tem muito o que fazer além de tentar amplificar e defender o ponto de vista de quem está lá dentro. Na minha época, não havia a força das redes sociais e esses perfis de fofoca conduzindo a opinião pública".