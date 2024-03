Marco Pigossi revela como foi pedido em casamento: 'Nossa história'

Marco Pigossi, 35, contou como o marido, o cineasta italiano Marco Calvani, o pediu em casamento no último dia das gravações de seu novo filme.

O que aconteceu

O ator contou que o pedido foi feito com o fim das filmagens de "High Tide", em que Pigossi é coprodutor e protagonista e o marido é diretor e produtor. Os dois se casaram em dezembro do ano passado, em São Paulo. "Ele me pediu em casamento no último dia. Foi um acontecimento inteiro esse trabalho, marcou nossa história", disse o ator, em entrevista à CNN, no festival SXSW, no Texas, nos Estados Unidos.