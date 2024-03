Dono do Kwai nota Beatriz do BBB: 'O Brasil está vendo e a China também'

O dono do Kwai se pronunciou e agradeceu a sister. "Oi, Bia. Meu nome é Ji Cheng e essa é uma mensagem especial em nome do 'dono do Kwai'. Nós vimos que você curtiu muito os momentos 'Bom para Kwai', nas turbinadas do Líder. Queria te agradecer pelo seu carinho e suas bençãos", disse em vídeo.

Com a repercussão, a equipe da participante se manifestou. "Kwai, vocês são incríveis", respondeu. A marca reforçou: "O Brasil está vendo e a China também".

Foi aqui que disseram que os "donos do Kwai" não sabem quem a @BeatrizRBrasil é? 🗣️🗣️🗣️🗣️ Pois eu tenho um recadinho para todos vocês kkkkk #BomPraKwai #KwaiNoBBB #BBB24 pic.twitter.com/Bqf88LVTxI -- Kwai Brasil (@KwaiBrasil) March 15, 2024

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Yasmin, quem é o favorito ao prêmio milionário? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elin Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Raquele Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

