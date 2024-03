Yasmin Brunet atinge o auge da falsidade ao criticar Leidy Elin fora do BBB

Dieguinho Schueng concordou com Leão: seguir no BBB vinha sendo quase uma tortura para a modelo. "A saída da Yasmin era muito aguardada pela própria Yasmin. Ela não aguentava mais ficar lá dentro da casa, conviver com aquelas pessoas. Não queria mais estar naquele ambiente."

Leão criticou ainda as falas maldosas de Yasmin sobre Leidy Elin, 26, ao ser sabatinada no pós-confinamento. "Me chamou a atenção o que ela falou aqui fora sobre a fiel escudeira. Não poderia ser mais falsa! Estava a Leidy lá, fazendo tudo por ela, ela dizendo que queria levá-la para a vida - e, no final das contas, fala que não aguentava mais ouvir os gritos da mulher."

Dieguinho: Bate-Papo BBB deveria se inspirar em Lucas Selfie e A Fazenda

Após deixar o BBB, Yasmin Brunet foi recebida pelos apresentadores Thaís Fersoza, 39, e Ed Gama, 33, para a tradicional entrevista pós-eliminação no Bate-Papo BBB (Globoplay).

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, criticou Thaís e Ed pela condução da sabatina com Yasmin. "Foi mais uma porcaria de entrevista. A entrevista com o eliminado virou uma grande porcaria. Do que já tivemos para o que temos para o que estamos tendo, caiu muito. A entrevista com o eliminado precisa parar de ser essa conversa de bar!"