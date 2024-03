Cena deletada e exigências: as polêmicas de Michael Jordan em 'Space Jam'

Ainda nas comemorações dos 50 anos da 'Sessão da Tarde', a TV Globo exibiu hoje o filme "Space Jam: Um Novo Legado", continuação da franquia de mesmo nome lançada em 1996. O longa lançado 25 anos depois do original não contou com Michael Jordan como protagonista, mas sim LeBron James.

Os fãs não curtiram muito a mudança e a produção arrecadou apenas US$ 161 milhões, cerca de R$ 709 milhões. O que muitos não sabem é que existia a vontade Michael Jordan voltar na produção, mas não deu certo. Isso sem falar no trabalho que o atleta deu no passado.

Bastidores tumultuados

Pode-se dizer que no momento em que Michael Jordan aceitou entrar para "Space Jam", ele não estava no melhor momento de sua carreira esportiva. Em 1995, o Chicago Bulls, seu time de basquete, não passou para a segunda rodada dos playoffs.