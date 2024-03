Look com ossos e pato de borracha: os bastidores de Malévola - Dona do Mal

Embora não seja tão adorado quanto seu antecessor, o segundo filme da vilã Malévola foi uma das grandes apostas da Disney em 2019. Em cartaz na 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (11), 'Dona do Mal' reúne uma série de curiosidades sobre as filmagens.

Patinhos de borracha

As interações dos atores com as fadas Flora, Fauna e Primavera eram feitas com o uso de patos de borracha. Membros da equipe seguravam os suspendiam no ar com uma espécie de vara.

As expressões das atrizes Imelda Staunton, Juno Temple e Lesley Manville foram incluídas posteriormente. Para registrar tudo com maior fidelidade possível, 200 câmeras foram instaladas em uma sala.