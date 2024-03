Flor Gil entrega namoro entre Gilberto Gil e Maria Bethânia: 'Descobri'

Flor repercutiu uma declaração que a artista já fez. "Fui apaixonada por Gilberto Gil. Mas ele me traiu, me largou lá chupando manga... Foi na Bahia antes da gente ser profissional. Eu conheci ele, toda noite cantava com a gente... era fascinante, Gil. Aí eu me apaixonei e ele me dava muita corda. A gente namorava muito, a gente dava as mãos e passeava de ônibus. Aí, um dia, ele ficou noivo de outra. Eu até sabia que ele tinha uma namorada... mas eu namorava ele. Não tinha problema nenhum. Até que ficou noivo, falou que ia casar e eu fiquei de mal com ele", teria dito Bethânia.

Cantora sofreu por Gil: "Ele foi lá em casa depois pedir desculpas com uma música que eu não quis ouvir. Caetano é que ouviu. Música linda: Maria Maria. Sofri muito, arrasada mesmo. Foi a primeira dor de cotovelo, mas esqueci logo. Fui para a lavagem do Bonfim, brinquei, sambei, namorei, esqueci. Nunca fico muito tempo na pior. Outras dores vieram? mas é assim mesmo", dizia o texto.