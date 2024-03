Enquete UOL BBB 24: público se revolta com tretas e porcentagem dispara

Fogo no parquinho raiz! A madrugada repleta de tretas no BBB 24 teve um forte impacto no paredão desta semana. Isabelle, Lucas Henrique e Yasmin disputam a preferência do público, e de acordo com a enquete do UOL, a eliminação terá uma porcentagem bem alta.

O que diz a enquete

A nova parcial, atualizada às 11h, mostrou que a rejeição de Yasmin disparou, chegando aos 81,12% dos votos. Nas parciais de ontem, a sister estava na casa dos 70%.

A modelo, que sempre foi rival de Davi, voltou a discutir com o brother após o 'Sincerão'. Leidy Elin, amiga da modelo, também brigou feio com o participante e chegou a jogar as roupas dele na piscina.