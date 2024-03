Enquete UOL BBB 24: público ignora mutirão e parcial indica nova rejeição

Ao que parece, a eliminação de Yasmin Brunet no BBB 24 está garantida. De acordo com a enquete UOL, atualizada às 14h05, a modelo deixará o reality com alto índice de rejeição.

O que diz a enquete

Desde a briga após o último 'Sincerão', a porcentagem de Brunet não para de crescer, atualmente com 81,93%. Apesar dos mutirões do perfil da Cunhã pedindo votos em Lucas, as torcidas estão se mobilizando para votar na sister.

Se essa tendência se refletir na votação oficial do programa, Yasmin pode bater o recorde de rejeição da edição. Até então, Marcus Vinicius está com esse título ao deixar o programa com 84,86% dos votos no paredão contra Davi e Isabelle.