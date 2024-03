Fã de 25 anos leva choque e morre no festival I Wanna Be Tour no RJ

O Riocentro indicou que está acompanhando o caso com a 30e, responsável pelo evento. "A administração do centro de convenções está acompanhando o caso de perto junto à organização, para que a família receba toda assistência necessária", declarou em entrevista.

Posteriormente, a 30e também se pronunciou sobre a morte. Em comunicado oficial enviado a Splash, explicou o ocorrido e lamentou a morte do fã.

Uma forte chuva atingiu o Rio de Janeiro enquanto o evento I Wanna Be Tour era realizado no Riocentro; e o público se dirigiu para a marquise coberta, seguindo os protocolos de segurança. Neste momento, lamentavelmente, ocorreu um incidente na área descoberta próxima a um food truck terceirizado: o jovem João Vinícius Ferreira Simões foi atingido por uma descarga elétrica. O sistema de segurança foi acionado no mesmo instante para atendimento e para as providências de socorro. Apesar do pronto atendimento e de todos os esforços realizados pelas equipes médicas no evento e no hospital, o jovem não resistiu e, infelizmente, veio a óbito. A 30e, produtora do evento, lamenta profundamente e está apurando o ocorrido junto às autoridades. Até então, informações obtidas atestam para a conformidade da operação do food truck. A produtora já estabeleceu um primeiro contato com a família do jovem para prestar solidariedade e dar toda assistência necessária.

A família da vítima e a Polícia Militar foram procuradas por Splash. Até o momento, não houve retorno.