No ano do 70º aniversário, Ibirapuera tem ao menos um show grande por mês

Primeiro foi o anúncio do C6 Fest. Depois vieram Turá e Emicida. E agora até Niall Horan avisou que vai fazer show no Ibirapuera. E ainda estamos no início de março. Será só uma coincidência esse monte de eventos ou o parque pode virar, intencionalmente, o mais badalado local para shows em São Paulo em 2024? A resposta é a segunda opção.

Vamos ter ao menos um grande show por mês neste ano. É um desejo nosso desde o início de 2023, para celebrar os 70 anos do parque.

Samuel Lloyd, diretor comercial da Urbia, que administra o Ibirapuera

Começou com o Carnaval Ibira 70, no mês passado, lembra Lloyd em papo com Splash. "Já temos uma programação até o final do ano, e muita coisa ainda será anunciada", avisa ele. "A ideia é que seja uma programação multilinguagem, o que inclui vários shows. A intenção é que a agenda musical abrace todos os gostos e estilos."