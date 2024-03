Enquete UOL BBB 24: Lucas vai ficar com Pitel no programa?

A vida de Lucas será completamente diferente ao sair do BBB 24. Bom, pelo menos no campo amoroso, já que a esposa do brother anunciou que irá deixá-lo após a aproximação do participante com Giovanna Pitel.

O que aconteceu

Nos últimos dias, Lucas e a sister ficaram bem próximos dentro da casa. O líder da semana chegou a comentar que a colega "tinha bagunçado sua cabeça".

Em outro momento, os dois foram vistos de "pés dados". Isso sem falar em outros momentos que foram lidos pelo público de forma controversa já que ele é casado.