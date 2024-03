Cariúcha surpreende e sai em defesa de Jojo Todynho: 'É preta igual a mim'

A 'Garota da Laje' concorda, entretanto, que Jojo 'deu mole' ao não respeitar as regras de conduta impostas pela Globo. "Ela tinha que ter ficado 'no sapatinho' - como eu, que vivia fazendo barraco na internet e, hoje, não dou um pio no meu Instagram. Tudo o que tenho que resolver, resolvo aqui, no Fofocalizando."

Jojo teria quebrado regras de conduta com a Globo #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/sIKka056hz -- Fofocalizando (@pfofocalizando) March 7, 2024