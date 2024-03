Luiza Brunet recorre ao MP após família receber ameaças de morte: 'Difícil'

A família de Yasmin Brunet afirma que vem recebendo ameaças de morte de supostos fãs de Davi. Os dois participantes jogam em lados opostos no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Luiza Brunet, mãe da modelo, confirmou a Splash que vai ao Ministério Público para tomar as medidas necessárias. A informação foi publicada primeiro pelo jornalista Leo Dias.

Famosa contou que recebeu ameaças de morte de um homem, por meio de mensagem no Instagram. "Piorou um pouco as coisas, sabe?! Tá difícil", contou a mãe de Yasmin, em conversa com a reportagem.